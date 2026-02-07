Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören, takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı:

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavili ekibin takım otobüsüne maç öncesi yapılan taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:13 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören, takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavili ekibin takım otobüsüne maç öncesi yapılan taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

        Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne gerçekleştirilen taşlı saldırının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.


        Bunun sporun ruhunu hedef alan açık bir şiddet eylemine dönüştüğünü ve bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını aktaran Ören, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da yaşanan bu tür olaylar futbolun dostluk, centilmenlik ve birleştirici gücüne açıkça aykırıdır. Spor alanlarını ve sporcuları hedef alan bu anlayış, yalnızca kulüplere değil, Türk futbolunun ortak değerlerine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

        Ören, şunları kaydetti:

        "Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları bu saldırılarla ilgili gerekli adımları ivedilikle atmaya ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz. Özelde Trabzonspor'a, genelde ise Türk futboluna yönelmiş bu saldırılar sporun barışçıl kimliğini zedelemekte, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve sporun evrensel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        650 Mehmetçik Almanya'ya gitti!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor: "Sporcularımızın ve teknik heyetimizin can güvenliği açık şeki...
        Trabzonspor: "Sporcularımızın ve teknik heyetimizin can güvenliği açık şeki...
        Trabzonspor'dan Samsun deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı açıkla...
        Trabzonspor'dan Samsun deplasmanındaki takım otobüsüne taşlı saldırı açıkla...
        Trabzonspor - Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 91-76
        Trabzonspor - Yukatel Merkezefendi Belediyesi: 91-76
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Ortahisar Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
        Ortahisar Muhtarlar Toplantısı düzenlendi
        Hamsi bu defa şaşırttı: Tezgahlar yeniden şenlendi Yaklaşık bir buçuk aydır...
        Hamsi bu defa şaşırttı: Tezgahlar yeniden şenlendi Yaklaşık bir buçuk aydır...