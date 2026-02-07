Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:HayriGür
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi
Trabzonspor: Reed 26, Berk Demir 8, Yeboah 16, Hamm 11, Taylor 9, Grant, Tinkle, İsmail Cem Ulusoy 13, Ege Arar 2, Dorukhan Engindeniz, Delgado 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Miles 7, Roko Badzim 5, Mahir Ağva 14, Emre Tanışan, Griffin 13, Cazalon 10, Omic 8, Egemen Güven 5
1. Periyot: 23-17
Devre: 40-38
3. Periyot: 62-58
Beş faulle oyundan çıkan: 38.26 Taylor (Trabzonspor)
TRABZON
