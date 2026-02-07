Habertürk
        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine park yapılacak

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine park yapılacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince Beşikdüzü ilçesinde üç park yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 14:08 Güncelleme: 07.02.2026 - 14:08
        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine park yapılacak
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince Beşikdüzü ilçesinde üç park yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Metin Genç ve Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem arasında "Muhtelif Mahallerde Park-Spor Sahası Yapımı ve Park Yenilemeye Yönelik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

        Projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Genç, göreve geldiği günden beri sadece Ortahisar'da değil, şehrin bütün ilçelerinde halkın yaşam standardını yükseltmeyi önemli bir hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

        Genç, bu hedef doğrultusunda büyük bir gayret verdiklerini belirterek, "Şimdi de güzel Beşikdüzü'müz için protokol imzaladık. İlçemizde üç tane yeni park yapacağız. Beşikdüzü Belediyemiz ile bu manada güzel bir işbirliği oluşturduk. İlçemize hayırlı olsun inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

        Erdem ise Beşikdüzü için güzel bir protokole imza attıklarına işaret ederek, "Belediyemize ait arsalar üzerine Büyükşehir Belediyemiz üç yeni park yapacak. İlçemizdeki sosyal alanları çoğaltmak ve her yaştan vatandaşımızın bu yöndeki ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımız sürecek. Destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve çalışma arkadaşlarına Beşikdüzü halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

