Trabzon'daki Orta Mahalle ziyaretçilerini tarihi güzellikleri keşfe çıkarıyor

HATİCE DİLER - Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mimari dokusuyla dikkati çeken Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, yerli ve yabancı gezginlerin rotasında olmayı sürdürüyor.



Geleneksel Türk mimarisinin önemli örneği olarak evlerinde taş ve ahşap yapı malzemeleri kullanılan mahallenin büyük bölümü 1988'de "Kentsel Sit Alanı" ilan edildi ve tarihi dokusu bugüne kadar aktarıldı.



Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri bünyesinde barındıran Orta Mahalle, Arnavut kaldırımlı sokakları, köklü mahalle kültürü, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla ilk günkü cazibesini koruyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Akçaabat Belediyesince hayata geçirilen kafe, restoran ve butik otel gibi turizm işletmelerini de bünyesinde barındıran mahallede, konak, müze, çeşme, okul ve camiden oluşan 61 tescilli yapı yer alıyor.



Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Orta Mahalle'nin tarihi mirasıyla kent turizmine hizmet eden önemli bir mekan olduğunu söyledi.



Osmanlı mimarisinin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Ekim, "2024 yılında yaklaşık 180 bin turistin, 2025 yılında da 200 bin civarında turistin Orta Mahalle'yi ziyaret ettiği biliniyor. Bununla ilgili veriler elimizde. Bölgesel olarak da özellikle Orta Doğu'dan, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan'dan gelen turistler var. Avrupa'dan, Almanya ve Hollanda'dan da gelen turistler var." diye konuştu.



- "Kültürü bozmadan yenilemelerimiz olacak"



Ziyaretçilere rehberler eşliğinde bölgenin tarihi süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıldığına değinen Ekim, işletme olarak hizmet veren konaklarda yöresel yemeklerin de sunulduğunu ifade etti.



Belediye olarak tescilli yapılarda sürdürdükleri çalışmalarda restorasyon sürecinin ilk etabının tamamlandığını dile getiren Ekim, "İnşallah önümüzdeki günlerde de restorasyonla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sokaklarımızda o kültürü bozmadan yenilemelerimiz olacak. İnsanlar geldiğinde daha güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşacak." bilgisini verdi.



Orta Mahalle'ye olan ilgiyi daha da artırmak istediklerini belirten Ekim, şunları kaydetti:



"2026 yılı içerisinde buradaki potansiyeli artırmak istiyoruz. 200 bin olan ziyaretçi sayısını 300, 400 binlere çıkarma hedefi içerisindeyiz. Gerek yaz sezonunda gerek kış sezonunda burası yaşasın istiyoruz. Buradaki turizm yaklaşık 4-5 ay sürüyor. Daha sonra kışın ölü bir sezona giriyor. Bunu yılın 12 ayına yayma hedefindeyiz. Bunu başarırsak hem gelen turistleri daha güzel ağırlayacağız hem de esnafımız buradan güzel bir şekilde etkilenmiş olacak."



- "Osmanlı sokağında yürüyor hissi verdi"



Antalya'dan Trabzon'a gelen ziyaretçilerden Esra Çakal ise Karadeniz'i ve yöre insanını çok sevdiğini anlatarak, "Taşlı sokakları çok güzel. Çatıların mimarisi, işçiliği, çeşmeler, ahşap işçilik çok güzel. Bana bir Osmanlı sokağında yürüyor hissi verdi." dedi.



Çakal, Orta Mahalle'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu sözlerine ekledi.



Uğur Yazıcı ise mahallenin turizm açısından geniş bir yapısı olduğunu ifade ederek, "Lezzetleri çok iyi, evlerin konsept yapısı çok güzel. Dışarıdan çok tarihi duruyor. Biz gezdik, çok memnun kaldık ve çok beğendik. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

