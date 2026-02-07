Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'daki Orta Mahalle ziyaretçilerini tarihi güzellikleri keşfe çıkarıyor

        HATİCE DİLER - Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mimari dokusuyla dikkati çeken Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, yerli ve yabancı gezginlerin rotasında olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki Orta Mahalle ziyaretçilerini tarihi güzellikleri keşfe çıkarıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATİCE DİLER - Osmanlı döneminden bugüne ulaşan mimari dokusuyla dikkati çeken Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki tarihi Orta Mahalle, yerli ve yabancı gezginlerin rotasında olmayı sürdürüyor.

        Geleneksel Türk mimarisinin önemli örneği olarak evlerinde taş ve ahşap yapı malzemeleri kullanılan mahallenin büyük bölümü 1988'de "Kentsel Sit Alanı" ilan edildi ve tarihi dokusu bugüne kadar aktarıldı.

        Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak farklı kültürleri bünyesinde barındıran Orta Mahalle, Arnavut kaldırımlı sokakları, köklü mahalle kültürü, dik yokuşları ve dar meydanlarıyla ilk günkü cazibesini koruyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Akçaabat Belediyesince hayata geçirilen kafe, restoran ve butik otel gibi turizm işletmelerini de bünyesinde barındıran mahallede, konak, müze, çeşme, okul ve camiden oluşan 61 tescilli yapı yer alıyor.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, Orta Mahalle'nin tarihi mirasıyla kent turizmine hizmet eden önemli bir mekan olduğunu söyledi.

        Osmanlı mimarisinin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Ekim, "2024 yılında yaklaşık 180 bin turistin, 2025 yılında da 200 bin civarında turistin Orta Mahalle'yi ziyaret ettiği biliniyor. Bununla ilgili veriler elimizde. Bölgesel olarak da özellikle Orta Doğu'dan, Azerbaycan, Rusya, İran, Gürcistan'dan gelen turistler var. Avrupa'dan, Almanya ve Hollanda'dan da gelen turistler var." diye konuştu.

        - "Kültürü bozmadan yenilemelerimiz olacak"

        Ziyaretçilere rehberler eşliğinde bölgenin tarihi süreciyle ilgili bilgilendirmeler yapıldığına değinen Ekim, işletme olarak hizmet veren konaklarda yöresel yemeklerin de sunulduğunu ifade etti.

        Belediye olarak tescilli yapılarda sürdürdükleri çalışmalarda restorasyon sürecinin ilk etabının tamamlandığını dile getiren Ekim, "İnşallah önümüzdeki günlerde de restorasyonla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Sokaklarımızda o kültürü bozmadan yenilemelerimiz olacak. İnsanlar geldiğinde daha güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşacak." bilgisini verdi.

        Orta Mahalle'ye olan ilgiyi daha da artırmak istediklerini belirten Ekim, şunları kaydetti:

        "2026 yılı içerisinde buradaki potansiyeli artırmak istiyoruz. 200 bin olan ziyaretçi sayısını 300, 400 binlere çıkarma hedefi içerisindeyiz. Gerek yaz sezonunda gerek kış sezonunda burası yaşasın istiyoruz. Buradaki turizm yaklaşık 4-5 ay sürüyor. Daha sonra kışın ölü bir sezona giriyor. Bunu yılın 12 ayına yayma hedefindeyiz. Bunu başarırsak hem gelen turistleri daha güzel ağırlayacağız hem de esnafımız buradan güzel bir şekilde etkilenmiş olacak."

        - "Osmanlı sokağında yürüyor hissi verdi"

        Antalya'dan Trabzon'a gelen ziyaretçilerden Esra Çakal ise Karadeniz'i ve yöre insanını çok sevdiğini anlatarak, "Taşlı sokakları çok güzel. Çatıların mimarisi, işçiliği, çeşmeler, ahşap işçilik çok güzel. Bana bir Osmanlı sokağında yürüyor hissi verdi." dedi.

        Çakal, Orta Mahalle'nin görülmesi gereken bir yer olduğunu sözlerine ekledi.

        Uğur Yazıcı ise mahallenin turizm açısından geniş bir yapısı olduğunu ifade ederek, "Lezzetleri çok iyi, evlerin konsept yapısı çok güzel. Dışarıdan çok tarihi duruyor. Biz gezdik, çok memnun kaldık ve çok beğendik. Buraya herkesin gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Trabzonspor 3 oyuncuyu kadrosuna katarken 8 oyuncu takımdan ayrıldı
        Trabzonspor 3 oyuncuyu kadrosuna katarken 8 oyuncu takımdan ayrıldı
        Trabzon'da "Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Ka...
        Trabzon'da "Namazını Kıl, Etkinliklere Katıl, Puanları Topla, Hediyeleri Ka...
        Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek eylemi
        Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek eylemi
        Trabzonspor'da Zubkov, Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı
        Trabzonspor'da Zubkov, Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı
        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındal...
        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındal...
        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti
        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti