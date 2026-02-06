Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:51 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:51
        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kara yoluyla Samsun'a hareket etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınma ve taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavili takım, daha sonra otobüsle Samsun'a gitti.

        Kafilede, şu futbolcular yer aldı:

        "Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Batagov, Nwaiwu, Taha Emre İnce, Pina, Mustafa Eskihellaç, Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Folcarelli, Oulai, Bouchouari, Ozan Tufan, Nwakaeme, Muçi, Augusto, Umut Nayir, Onuralp Çakıroğlu, Paul Onuachu."

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

