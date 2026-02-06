Habertürk
Habertürk
        Ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü fotoğraf karelerine yansıttı

        Ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü fotoğraf karelerine yansıttı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da yaşayan grafiker Gonca Arslan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi doktor ve hemşirelerinin ameliyathanelerde operasyon sırasında verdiği zorlu mücadeleyi fotoğrafladı.

        Giriş: 06.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:06
        Hastanede 5 yıldır grafiker olarak görev yapan Arslan, cerrahların ve hemşirelerin ameliyathanede hastaların sağlığı için sürdürdüğü yoğun emeği fotoğraflarıyla kayıt altına aldı.

        Arslan, çektiği fotoğraflarla, ameliyathanenin insan hayatına dokunulan, yüksek sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir yer olduğunu ortaya koydu.

        Güçlü ışıklar ve maskelerin ardında zamanla yarışılan anları fotoğraflayan Arslan, bu sayede ameliyathanenin "görünmeyen yüzü"nü gözler önüne serdi.

        - "Hemşirelik yaptığım dönemlerde yolum güzel sanatlarla kesişti"

        Fotoğrafları hastane koridorunda sergilenen Gonca Arslan, AA muhabirine, çeşitli hastanelerde 22 yıl hemşirelik yaptığını söyledi.

        Gençlik yıllarında aynı zamanda fotoğraf çekmeye merakı olduğunu belirten Arslan, hemşirelik yıllarında bu tutkusundan vazgeçmeyerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nden mezun olduğunu, ardından da yüksek lisans yaptığını anlattı.

        Arslan, uzun yıllar hemşirelik yaptığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde son 5 yıldır da grafiker olarak çalıştığını ifade etti.

        Ameliyathanede verilen zorlu mücadeleyi fotoğraflamak istediğini anlatan Arslan, "Hasta ve yakınları için ameliyathane bilinmez bir yer. İçerideki kaosu, karmaşayı, sevinci ya da üzüntüyü bilmiyorlar. Hekimlerin orada yaşadığı stresi ve mutluluğu yansıtmak, bu süreci sanatsal bir dokunuşla insanlara göstermek istedim." dedi.

        Fotoğraflarında ameliyathane ortamını, doktor ve hemşirelerin özverili çalışmalarını, yüz ifadelerini yansıtmaya çalıştığını dile getiren Arslan, "Onlar işlerini yaparken, onlardan habersiz aldığım kadrajlar. Kadrajın üzerinde hiçbir oynama yok. İçeridekileri orijinal haliyle insanlara yansıtmaya çalıştım." diye konuştu.

        Arslan, hastane koridorlarında sergilenen fotoğrafların 4 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu işi zevk alarak yapıyorum. Hem de insanlara bir şeylerin mesajını vermek güzel bir duygu. En çok da doğa ve yaşanmışlıkları, hayatı anlatan fotoğrafları çekmeyi seviyorum. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarım devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Sergide fotoğrafı yer alan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Nur Kılıç da Arslan'ın fotoğraflarını çok beğendiğini söyledi.

        Ameliyathanedeki ortamın sanata dönüşmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, "Sürekli o ortamın içerisindeyiz ama bu şekilde uzaktan, fotoğraflardan bakmak da güzel." yorumunu yaptı.

