        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:02
        Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda
        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

        Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.




        - Samsun'da ev sahibi üstün

        Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.

        İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.





        - Trabzonspor, son 4 karşılaşmada galip gelemedi

        Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.


        Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

        Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

