Trabzonspor ile Samsunspor 56. randevuda

SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor ile Samsunspor, yarın Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.



Bordo-mavililer, geride kalan 55 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un 98 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.









- Samsun'da ev sahibi üstün



Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı.



İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta Samsunspor 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.











- Trabzonspor, son 4 karşılaşmada galip gelemedi



Trabzonspor, Samsunspor ile ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet elde edemedi.





Bordo-mavili takım, söz konusu maçlardan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.



Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-2024 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Bordo-mavili ekip, Samsunspor ile geçen sezon evinde 2-2, bu sezon da 1-1 berabere kaldı.

