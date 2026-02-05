Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 19:45 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:48
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

