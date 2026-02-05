Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

