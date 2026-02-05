Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor'da Baniya ve Olaigbe Konyaspor'a transfer oldu

        Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya ve sol kanat oyuncusu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Giriş: 05.02.2026 - 19:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:24
        Trabzonspor'da Baniya ve Olaigbe Konyaspor'a transfer oldu
        Trabzonspor, defans oyuncusu Rayyan Baniya ve sol kanat oyuncusu Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin Konyaspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Konyaspor'un bordo-mavili kulübe, sözleşme fesih bedeli olarak Baniya için 1 milyon avro ödediği belirtildi.

        Açıklamada, Konyaspor'un ön satın alım hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere, Rayyan Baniya'nın bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'sini bordo-mavili kulübe ödeyeceği aktarıldı.

        Olaigbe'nin de Konyaspor Kulübüne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Anlaşmaya göre Konyaspor Kulübü, kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3 milyon 20 bin avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'sini kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

