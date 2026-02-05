VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 15 Şubat'ta koşulacak

Trabzon'da bu yıl 46'ncısı düzenlenecek VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu 15 Şubat'ta koşulacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl "Koş Dünyaya Nefes Ol" sloganıyla organize edilen maratona, yaklaşık 3 bin kişinin başvurduğu belirtildi.



21 kilometrelik Yarı Maraton ile 10 kilometrelik koşunun, 15 Şubat saat 09.30'da start alacağı ifade edildi.



Her yaş kategorisinden vatandaşların katılımına açık olacak 4 kilometrelik Halk Koşusu'nun saat 09.00'da, 4 kilometrelik Çocuk Koşusu'nun ise saat 12.30'da başlayacağı vurgulandı.



Açıklamada, yarı maratona 40 ülkeden profesyonel sporcuların katılmasının beklendiği aktarılarak, "Yarı maratonumuz, Trabzon'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma noktasında da önemli bir rol üstlenmektedir. Sporcularımız ve misafirlerimiz aracılığıyla şehrimizin marka değerinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.



Maraton için başvurular 10 Şubat'a kadar "yarimaraton.trabzon.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

