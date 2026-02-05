Habertürk
        Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:18 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:18
        Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.


        Aldıkaçtı Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.


        Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

