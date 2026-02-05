Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Erzurum Devlet Tiyatrosu "Yalancının Mumu" adlı oyunu Trabzon'da sahneleyecek

        Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Yalancının Mumu" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin izlenimine sunacak.

        Giriş: 05.02.2026 - 10:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:17
        Erzurum Devlet Tiyatrosu "Yalancının Mumu" adlı oyunu Trabzon'da sahneleyecek
        Erzurum Devlet Tiyatrosu, "Yalancının Mumu" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin izlenimine sunacak.

        Turgay Yıldız'ın yazdığı ve Levent Aras'ın yönettiği iki perdelik oyunun müziğini Gürkan Çakıcı yaptı. Oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostümlerini Burcu Melek Bozan hazırladı, ışık tasarımını ise Eser Dursun yaptı.

        Abdullah Arif Atalay, Yılmaz Karakuzu, Ahmet Buğrahan Yanık, Ömer Menteşe, Gülendam Yılmaz, Ergenekon Cemil Başdoğan ve Feride Ceyda Elkaya'nın rol aldığı oyunda, aynı kadına aşık iki kişinin yaşadığı olaylar anlatılıyor.

        Oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 7 Şubat Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Öte yandan TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

        Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun, 10 ve 11 Şubat'ta saat 11.00'de sahnelenecek.

        Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

        Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın "Muhacirlik", 7 Şubat'ta "Pinokyo", 8 Şubat'ta ise "Dedektif İbiş" adlı çocuk oyunları sahnelenecek. Aynı salonda 10 Şubat'ta da Türk Halk Müziği konseri düzenlenecek.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam Salih Bademci'nin "Sesler" adlı tek kişilik oyunu, 7 Şubat'ta ise "Falda Carmen Çıktı" adlı müzikal​​​​​ sanatseverlerle buluşacak.

