        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:26
        Of'ta tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'un Of ilçesinde, "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca hazırlanan oyun, Of Belediyesi Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.


        Oyunu, Of Belediye Başkan Vekili İrfan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile öğretmen ve öğrenciler izledi.

        Tiyatro ekibine teşekkür eden Göktaş, "Çok güzel bir oyun seyrettik, oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

