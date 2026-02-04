Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        TİSKİ'nin Akçaabat'taki çalışmaları sürüyor

        Akçaabat ilçesinde geçen yıl 61 bin 555 metre içme suyu, 3 bin 636 metre kanalizasyon hattı inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:31
        TİSKİ'nin Akçaabat'taki çalışmaları sürüyor
        Akçaabat ilçesinde geçen yıl 61 bin 555 metre içme suyu, 3 bin 636 metre kanalizasyon hattı inşa edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat'ta içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlara devam edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda, ilçeye bağlı Kayalar Mahallesi'ndeki Kollektör Hattı Yapımı Projesi'nde 4 milyon 318 bin liralık bütçeyle 4,2 kilometre kanalizasyon hattı, 93 muayene bacası ve 85 metrelik istinat duvarı imalatı yapıldığı vurgulandı.


        Açıklamada, Yıldızlı-Akçaköy-Derecik kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında ise 1,2 kilometrelik hat, 6 muayene bacası ile bir tahliye odası inşa edileceği aktarıldı.


        Akçaabat Ortaköy Grup İçme Suyu Şebeke İnşaatı Projesi'nde sona yaklaşıldığının altı çizilen açıklamada, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin projelendirme çalışmalarının da sürdüğü bilgisi paylaşıldı.


        Söğütlü-Orta Mahalle İçme Suyu Şebeke ve Terfi Hattı inşaatı kapsamındaki çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, Kayabaşı Mahallesi İçme Suyu Terfi Hattı Projesi'nin gerçekleşme oranının ise yüzde 89'a ulaştığı kaydedildi.


        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:


        "Akçaabat'ımızın 78 mahallesinde yaşayan yaklaşık 135 bin hemşehrimizin sağlıklı içme suyuna ve sağlam altyapıya kavuşmasını önceliğimiz olarak görüyoruz. Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak güçlü ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. TİSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizin her noktasında altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmeye kararlıyız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

