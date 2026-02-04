Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanık yeniden yargılandı

        Trabzon'da, 9 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık ise beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:30
        Trabzon'da Pınar Kaynak'ın öldürülmesine ilişkin 2 sanık yeniden yargılandı
        Trabzon'da, 9 yıl önce arazide cesedi bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanıktan biri 25 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık ise beraat etti.

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ağustos 2017'de, eski hayvan barınağı yakınlarındaki arazide elleri zincire bağlı, göğsünden bıçaklanmış ve başı taşla ezilmiş şekilde bulunan Pınar Kaynak'ın öldürülmesiyle ilgili, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak hakkında, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Mart 2022'de verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, temyiz başvurusu üzerine Yargıtayca bozuldu.

        Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, sanıklardan Mustafa Gülyüz hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanık Necati Parmak'ın ise beratine hükmetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

