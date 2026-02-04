Trabzon'un fındık ihracatı yılın ilk ayında 26,7 milyon doları aştı

Trabzon'dan Ocak 2026'da yapılan fındık ihracatı 26 milyon 734 bin dolara ulaştı.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yılın ilk ayında 13 bin ton fındık satıldığını belirtti.



İhracattan 180 milyon 835 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Cirav, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre başta olmak üzere 72 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.



Cirav, Trabzon'dan ise ocakta 1906 ton karşılığı 26 milyon 734 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini kaydetti.



Fındık ihracatında Trabzon'un üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 15'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

