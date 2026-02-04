Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'un fındık ihracatı yılın ilk ayında 26,7 milyon doları aştı

        Trabzon'dan Ocak 2026'da yapılan fındık ihracatı 26 milyon 734 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:12
        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yılın ilk ayında 13 bin ton fındık satıldığını belirtti.

        İhracattan 180 milyon 835 bin dolar gelir elde edildiğini aktaran Cirav, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre başta olmak üzere 72 ülkeye dış satım yapıldığını bildirdi.

        Cirav, Trabzon'dan ise ocakta 1906 ton karşılığı 26 milyon 734 bin dolarlık fındık ihraç edildiğini kaydetti.

        Fındık ihracatında Trabzon'un üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Cirav, Türkiye'nin fındık ihracatının yüzde 15'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

