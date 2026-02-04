Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut oluyor

        DUYĞU AVUNDUK - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez, kansere yakalanan kişi için umudun her zaman var olduğunu ve gelecekte bu umutların yeni tedavi yöntemleriyle daha da artacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sönmez, kansere yakalanan kişi için umudun her zaman var olduğunu ve gelecekte bu umutların yeni tedavi yöntemleriyle daha da artacağını bildirdi.

        Sönmez, AA muhabirine, kanserin yüzlerce farklı hastalığı içerdiğini ve her birinin de tedavisinin farklı olduğunu söyledi.

        Teknolojinin gelişmesiyle kan, kemik iliği ve lenf nodlarından kaynaklanan hematolojik kanser türlerinin birçoğunda hastaların artık tedavi edilebildiğini dile getiren Sönmez, özellikle bu hastalık üzerinde 1900'lerden günümüze kadar birçok gelişmenin yaşandığını belirtti.

        Sönmez, 1980'li yıllarda akut löseminin akıllı ilaç olan yüksek doz A vitamini ile tedavi edildiğini belirterek, o yıllarda yurt dışında da çıkan haberlerde geniş yer bulduğunu ifade etti.

        Artık hastaya verilen kemoterapi dozlarının azaldığını, tedavide başarılı bir sürece gelindiğini aktaran Sönmez, kanserli hücreyi hedefleyen spesifik tedavilerin kullanımının kemoterapinin yan etkilerini azalttığını, hatta bazı durumlarda kemoterapinin yerini aldığını anlattı.

        Prof. Dr. Sönmez, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının doza bağlı olarak gelişen yan etkilerinin hastaların yaşam kalitesini azalttığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Önemli olan rahat, kaliteli yaşayabilmektir. İşte bu kaliteyi sağladığınız zaman da çok iyi olur. Bu ilaçların en büyük özelliği şudur. Başka bir sisteme zarar vermeden tedavi eder. İşte bu da kaliteli yaşam demektir."

        Kanserin yüzlerce çeşidinin olmasına rağmen tedavi yöntemlerinde her geçen gün ümit verici gelişmeler yaşandığını ifade eden Sönmez, "Aslında umudumuz çok ama gelecekte çok daha fazla olacak. Ve gün gelecek ki birçok hastalık çok etkin ve oral tedavilerle şifa bulacak." diye konuştu.

        - "Hematoloji hastalarında inanılmaz bir gelişme var"

        Sönmez, lösemi teşhisi konulan hastaların da artık bilinçlendiğini anlatarak, "İnsanlar artık tedavi olabileceğini anladı. Hematoloji alanında herkes tedavi olmak için geliyor. Ama solid tümörlerde biraz daha farklı olmakla birlikte hematoloji hastalarında inanılmaz bir gelişme var." ifadelerini kullandı.

        Tedavi sürecinde hasta, hastalık ve tedavi ilişkili risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sönmez, bu durumun tedavinin etkinliğini artırırken, tedavi ilişkili yan etkileri de azaltacağını belirtti.

        Prof. Dr. Sönmez, hastalığın teşhis edildiği andan itibaren tedavi süresi boyunca umudun her zaman var olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bence umut var, gelecekte çok daha büyük umut var. Çok yakında göreceksiniz ki yıllar içinde yeni ilaçlarla bir gün gelecek size diyecek ki 'Ben kanserim ama bak bir ilaçla düzeliyorum.'"

        - Tekrar eden ağrılarda hekime başvurulmalı

        Kişinin kendisini iyi tanıması ve hematolojik kanserlerde süreklilik arz eden şikayetlerde mutlaka doktora başvurmak gerektiğini belirten Sönmez, "Sebat eden bir semptom var ise, örneğin halsizlik, yorgunluk, bel ağrısı, sırt ağrıları, sık tekrar eden enfeksiyonlar, olmadık yerde kanamalar, morarmalar söz konusuysa, insanların 'Ne oluyor?' demesi lazım. Bunları belli bir süre yaşıyorsa muhakkak hekime kontrole gitmesi gerekir." dedi.

        Sönmez, erken tedavinin her zaman hayat kurtardığına değinerek, devamlılık oluşturan ağrıların da mutlaka kontrol gerektirdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
        Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından
        Sait Karafırtınalar: "Oyun olarak kendimizi geliştireceğiz"
        Sait Karafırtınalar: "Oyun olarak kendimizi geliştireceğiz"
        Trabzonspor- Fethiyespor : 3-0
        Trabzonspor- Fethiyespor : 3-0