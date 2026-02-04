Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:05 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor'u 3-0 yenerek gruptaki iddiasını sürdüren Trabzonspor'da, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Ernest Muçi, golleriyle takımına katkı vermeye devam ediyor.


        Beşiktaş'tan sezon başladıktan sonra 1 milyon avroya kiralanan Arnavut futbolcu, bordo-mavili takım formasıyla Süper Lig'de 16 karşılaşmada 8 gol kaydederken Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip ağlara 4 karşılaşmada 3 gol gönderdi.

        Karadeniz ekibinde, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere oynadığı toplam 21 karşılaşmada 11 gol kaydeden Arnavut oyuncu, Beşiktaş'taki döneminden çok daha fazla skor katkısı yaptı.

        - Onuachu'dan sonra en fazla gol atan oyuncu

        Ernest Muçi, 11 golle Trabzonspor'da golcü oyuncu Paul Onuachu'dan sonra en fazla rakip fileleri havalandıran oyuncu oldu.

        Onuachu, Süper Lig'de 17 maçta 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta 1 gol olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 14 gol ile bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken Muçi, Fethiyespor karşısında attığı gol ile 23 resmi maçta 10 gol kaydeden Augusto'yu geride bıraktı.




        - Kupanın en golcüsü

        Muçi, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda en golcü oyuncularından biri oldu.

        Türkiye Kupası'nda bu sezon 11 gol atan Trabzonspor'da Muçi, ara transferde Belçika'nın Anderlecht takımına transfer olan Danylo Sikan ile birlikte 3 golle en fazla gol kaydeden oyuncu konumunda bulunuyor.

        Muçi, Trabzonpor'un galip geldiği İstanbulspor maçında 2, Fethiyespor maçında da 1 gol ile skora katkı yaptı.




        - Ligde gol attığı maçlarda 13 puan kazanıldı

        Trabzonspor, Ernest Muçi'nin Süper Lig'de gol attığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile hanesine 13 puan yazdırdı.

        Bordo-mavili takımdaki ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, özellikle son haftalarda takımına adeta hayat verdi.

        Muçi, Trabzonspor'un galibiyetle ayrıldığı RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında ikişer, TÜMOSAN Konyaspor ve Kocaelispor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

        Arnavut futbolcu, berabere kaldıkları Beşiktaş ile kaybettikleri Gençlerbirliği karşılaşmalarında da birer kez topu filelere gönderdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut olu...
        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut olu...
        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
        Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor-Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından
        Trabzonspor- Fethiyespor maçının ardından
        Sait Karafırtınalar: "Oyun olarak kendimizi geliştireceğiz"
        Sait Karafırtınalar: "Oyun olarak kendimizi geliştireceğiz"