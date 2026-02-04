Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki tünelde devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Bahçecik Tüneli'nde S.D'nin (30) kullandığı 61 AJE 442 plakalı otomobil, devrildikten sonra alev aldı.

        Yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yaralı S.D. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tünel ise aracın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Kenevir ile araçların yakıt sistemlerinin parçaları üretilecek
        Kenevir ile araçların yakıt sistemlerinin parçaları üretilecek
        Trabzon'un fındık ihracatı yılın ilk ayında 26,7 milyon doları aştı
        Trabzon'un fındık ihracatı yılın ilk ayında 26,7 milyon doları aştı
        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        Ernest Muçi, golleriyle Trabzonspor'a katkı vermeye devam ediyor
        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut olu...
        Hematolojik kanser türlerinde yeni tedavi yöntemleri hastalar için umut olu...
        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilen Pınar Kaynak davasında ikinci k...
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"
        Fatih Tekke: "Zorlu bir süreç bizi bekliyor"