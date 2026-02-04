Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 19:26 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde seyreden C.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sitenin bahçesine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü C.B. ve araçta bulunan M.B, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kamyonet site bahçesine düştü: 2 yaralı
        Trabzon'da kamyonet site bahçesine düştü: 2 yaralı
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Of'ta tiyatro oyunu sahnelendi
        Of'ta tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da belediye ekiplerinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Trabzon'da belediye ekiplerinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret
        Pınar Kaynak cinayetinde yeniden yargılanan 2 sanıktan birine hapis, diğeri...
        Pınar Kaynak cinayetinde yeniden yargılanan 2 sanıktan birine hapis, diğeri...
        TİSKİ'nin Akçaabat'taki çalışmaları sürüyor
        TİSKİ'nin Akçaabat'taki çalışmaları sürüyor