Trabzon'da kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kamyonetin site bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı 1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde seyreden C.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sitenin bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.B. ve araçta bulunan M.B, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.