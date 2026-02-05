Akçaabat'ta tiyatro oyunu sahnelendi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Varildeki Adam" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan oyun, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Barış Bölükbaşı'nın yazdığı, Osman Gümrükçü'nün yönettiği oyunda emeği geçenleri tebrik etti. Sanatın toplumsal önemine değinen Ekim, belediyenin kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

