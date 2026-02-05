Habertürk
        Akçaabat'ta tiyatro oyunu sahnelendi

        Akçaabat'ta tiyatro oyunu sahnelendi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Varildeki Adam" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:36
        Akçaabat'ta tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "Varildeki Adam" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat Belediyesi Tiyatrosunca hazırlanan oyun, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Barış Bölükbaşı'nın yazdığı, Osman Gümrükçü'nün yönettiği oyunda emeği geçenleri tebrik etti.

        Sanatın toplumsal önemine değinen Ekim, belediyenin kültür sanat etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

