Trabzon'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Trabzon'da kontrolden çıkan otomobilin devrildiği anlara ait görüntüler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından kaydedildi.



İ.K. (19) idaresindeki 61 KM 160 plakalı otomobil, Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki yolcunun yaralanmadığı belirlendi.



Polis ekipleri, sürücüye "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme" suçundan 11 bin 629 lira para cezası uyguladı.



Öte yandan kaza anı KGYS kamerasınca görüntülendi.

