        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu

        Trabzon'daki okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:13 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:18
        Trabzon'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
        Trabzon'daki okullarda, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, birlik ve beraberlik duygularını canlı tutmak amacıyla ilk derse başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Ortahisar ilçesindeki Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

        Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş da yer aldı.

        Öte yandan Of ilçesindeki okullarda da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için de saygı duruşunda bulunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, deprem yaralarının milletçe gösterilen dayanışma ile sarıldığını söyledi.

        Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kabahasanoğlu, "Bugün milletimiz için büyük yıkımlara ve kayıplara neden olan Kahramanmaraş depreminin 3. yılı. Millet olarak çok büyük kayıplar ve acılar yaşadık. Bu felaketten yine millet olarak büyük dayanışma örneği göstererek yaralarımızı devlet ve millet olarak sardık." dedi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

