Trabzon'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin panel düzenlendi

Trabzon Üniversitesince 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla "6 Şubat Depremleri Sahadan Bilime, Travmadan Dayanıklılığa" konulu panel gerçekleştirildi.





Vali Tahir Şahin, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde organize edilen panelde yaptığı konuşmada, o dönem Kağıthane Kaymakamı olarak görev yaptığını ve 4 ay boyunca Hatay'da görevli olarak süreci yakından yaşadığını söyledi.



Şahin, kamu kurumları ve üniversitelerle yeteneklerin artırılması için ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Artık teslim olmamamız lazım. Bu noktada da yeteneklerimiz gün geçtikçe artıyor. Kurumsal kapasitemiz artıyor, dünyada bir kriz nasıl yönetilir noktasında ülkeleri yan yana koysak, biz çok net bir şekilde hilal ile yıldızın parlayacağını göreceğiz." dedi.



Bütün kurumların bu noktada çok ciddi yetenekler elde ettiğini dile getiren Şahin, "Bugün 6 Şubat'ın yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kadar kısa sürede, devlet milletiyle bütünleşip bu kadar organize olup nasıl yaraları sarabilirim, en güzel örneğini bu ülke bütün kıymetleriyle ortaya koydu." diye konuştu.



Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ise acıların hala tazeliğini koruduğunu belirterek, 6 öğrencilerinin depremde vefat ettiğini, akademik ve idari personellerinin de yakınlarını kaybetmesiyle tarifsiz acılar yaşadıklarını söyledi.



Prof. Dr. Aşıkkutlu, depremler sonrasında Türkiye'nin tek yürek olduğuna işaret ederek, "Akademik kurumlar olarak bizlere düşen temel sorumluluk, afet risklerini bilimsel yöntemlerle analiz etmek, bilgi üretmek, bu bilgiyi kamu politikalarına ve toplumsal farkındalığa dönüştürmektedir. Deprem mühendisliğinden şehir planlamasına, sosyolojiden psikolojiye, kamu yönetiminden sağlık bilimlerine kadar birçok alan, bu sürecin vazgeçilmez paydaşlarıdır." dedi.



Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Galip Usta, "Türkiye'nin Deprem Deneyimlerinden Ortak Çıkarımlar" başlıklı sunum yaptı.





Usta, yaşanan büyük felaketin sadece fiziksel yıkım değil acıları, umutları ve geleceği de etkilediğini aktardı.



Panelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz ve KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Sağlam Aykut da birer sunum yaptı.





Kur'an-ı Kerim'in okunan panelde katılımcılara teşekkür belgesi verildi. Panele, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Gülay Yüksel, kamu kurum müdürleri, akademisyenler ve katılımcılar yer aldı.

