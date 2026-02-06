Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek eylemi

        Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla eylem gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek eylemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla eylem gerçekleştirdi.

        Performans sanatçısı Sağlam, Kahramanmaraş Caddesi'nde hazırladığı dikenli tellerin arasına girdi.

        Dikenli tellerden kurtulmak için bir süre çaba sarf eden Sağlam'ı vatandaşlar ilgiyle izledi.

        Gazze'deki doktorların yaşadıklarına dikkati çekmeye çalışan Sağlam, çevredekilerden yardım isteyerek, "Sadece hastalarımı muayene ettim, ben çocuk doktoruyum, suçsuzum." dedi.

        Sağlam, yaklaşık bir saatlik tek kişilik eylemini, vatandaşların yardımıyla dikenli tellerin arasından çıkarak tamamladı.

        Kemal Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, performansı, Gazzelilerin abluka altına alınmasını, adeta açık bir cezaevinde tutulmalarını ve doktorların suçsuz yere hapishanelere atılmasını protesto amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Beşiktaş'tan kaleye sürpriz takviye!
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Umman'daki ABD-İran görüşmeleri başladı
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Sibel hemşireyi katletmişti! Cani sevgiliye büyük ceza!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Amir Murillo, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Kanada Başbakanı: Türkiye NATO'nun hayati bir ortağı
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi
        Gayrimenkul satışları ocakta geriledi

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Zubkov, Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı
        Trabzonspor'da Zubkov, Samsunspor maçı kadrosunda yer almadı
        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındal...
        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındal...
        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti
        Trabzonspor kafilesi, Samsun'a gitti
        Trabzonspor, Samsun'a gitti
        Trabzonspor, Samsun'a gitti
        6 Şubat depremlerinde can veren vatandaşlar Trabzon'da anıldı
        6 Şubat depremlerinde can veren vatandaşlar Trabzon'da anıldı
        Trabzon'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin panel düzenlen...
        Trabzon'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin panel düzenlen...