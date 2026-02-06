Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.

        Giriş: 06.02.2026 - 14:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:53
        Trabzon'da, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" yapıldı
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Trabzon İl Koordinasyon Kurulu tarafından "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri Anma ve Toplum Farkındalık Etkinliği" gerçekleştirildi.


        Meydan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

        Deprem konutlarının yapımlarının tamamlandığını hatırlatan Şahin, "Toplumsal iyileşmemizi sağlamamız gerekiyordu bu da birliktelikle sağlandı. Biz oralarda Trabzonlu hemşehrilerimizden ve tüm ülkemizden gelen yardımlarla acıyı paylaştık." ifadelerini kullandı.

        Şahin, şehrin bütün dinamikleriyle, oluşabilecek risklerin önceden öngürelebilen yönetim anlayışıyla hizmet etmeye gayret edeceklerini kaydetti.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek, "Çok büyük bir afetti. Cenab'ı Allah bu tür afetlerden ülkemizi korusun. Deprem sonrası Türk milleti bir kez daha dayanışmasını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesiyle özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un bütün gayreti ile 3 yıl içerisinde 455 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiştir." diye konuştu.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da deprem bölgesinde devletin ve milletin büyük fedakarlıklarıyla beraber 3 yılda 500 bine yakın konut teslim edildiğini belirtti.


        Prof. Dr. Çuvalcı, depremin değil, binaların öldürdüğünü ifade ederek, "Aslında binalar bilim, teknik ve aslına göre dizayn edildiğinde hiç ölüm meydana gelmiyor. TOKİ binalarında hiçbir sorun çıkmadı, çünkü zemin sağlam. Bilim ve tekniğe göre yapıldığında hiçbir can kaybı olmayacak. İnşallah bunlardan ders alıp daha sağlam binalar yapacağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

        KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (DE-YAS) tarafından geliştirilen robotik köpek ve termal drone projelerinin sergilendiği etkinliğe katılanlar '6 Şubat'ta kaybettiklerimiz için bir cümle bırakın' başlıklı panoya duygularını aktardı.


        Programa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

