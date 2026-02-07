Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denize düşen kişinin cesedi bulundu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize düşen kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:24
        Trabzon'da denize düşen kişinin cesedi bulundu
        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize düşen kişinin cesedi bulundu.


        Moloz mevkisinde gece arkadaşıyla sahilde oturan Mehmet D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

        İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan aramalar sonucu, sabah aynı bölgede gencin cesedine ulaşıldı.


        Mehmet D'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

