        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Ali Mert'in orgla başlayan tutkusu Viyana'da resitale döndü

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da org ile müziğe olan ilgisini fark ederek kendisini geliştiren 9 yaşındaki Ali Mert Aslan, davet edildiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da sanatseverlere piyano resitali sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:37 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:37
        Kaşüstü Cumhuriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aslan, babası Murat Aslan'ın 3 yıl önce kendisine hediye ettiği org sayesinde müziğe olan ilgisini keşfetti.

        Aslan'ın dinlediği müzikleri kendi çabasıyla öğrendiğini fark eden ailesi, çocuklarını piyano kursuna yönlendirerek eğitim almasını sağladı.

        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) müzik sınavında da başarılı sonuç elde eden Aslan, eğitimini merkezde almayı sürdürdü.

        BİLSEM'in daveti üzerine yaklaşık bir ay önce müzik bölümü öğrencileriyle kentte buluşan Uluslararası Mozarteum Vakfının Türkiye temsilcisi piyanist Nazlı Hacıalioğlu, Aslan ile Trabzonspor'un bazı marşlarını piyano eşliğinde birlikte çaldı.

        Hacıalioğlu, Aslan'ın piyanoya karşı ilgisini fark ederek kendisini Viyana'da düzenlediği etkinliğe davet etti. Ailesiyle Viyana'ya giden Aslan, Türk ve yabancı öğrencilerin yer aldığı programda üç eseri sanatseverlerle buluşturdu.

        Baba Murat Aslan, AA muhabirine, oğlunun müziğe olan ilgi ve yeteneğini zamanla keşfettiklerini söyledi.

        Oğlunun merak ettiği müzikleri kendi çabasıyla çaldığını dile getiren Aslan, aldığı org sayesinde kendisini geliştirme imkanı bulduğunu belirtti.

        BİLSEM sınavlarını kazanan oğlunu motive etmek için bazı konser ve etkinliklere gittiklerini ifade eden Aslan, "Çocukları motive etmek gerekiyor. Çünkü bir süre sonra sıkılıyorlar. Çocuğun oyun beklentisi oluyor. Bu süreçte bazı konserlere götürdük, Evgeny Grinko ve Nazlı Hacıalioğlu'nun konseri vardı. Onlara götürmemiz güzel bir motivasyon sağladı." dedi.

        Hacıalioğlu ile oğlunun birlikte sahne alarak piyano çalmasına değinen Aslan, "Ali Mert'i Viyana'da öğrencilerinin de olduğu bir konsere davet etti. Bizim ve Ali Mert için güzel bir mutluluk kaynağı oldu. Hazırlıklarımızı yaptık gittik, orada da güzel bir süreç yaşadık. Bizim için güzel bir duygu ve gurur verici bir şey." diye konuştu.

        Ailelerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmesi gerektiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

        "Maalesef dijital çağda, bir çöplükte yaşıyoruz ve çocuklarımızı buna fazlasıyla maruz bırakıyoruz. Onların zeka ve ilgi alanlarını keşfetme fırsatı sunmamız gerekiyor. Biz bunu basit bir orgla sunduk ve buradan yakaladık. Küçük yaşlarda çocuklara bu fırsat sağlanmalı. Artık çevremizde ulaşabileceğimiz birçok kurs ve etkinlik var. Hem online hem de yüz yüze ama bence burada en önemli faktör motivasyon."

        - "Benim için unutulmaz bir anı oldu"

        Ali Mert Aslan ise Viyana'da katıldığı etkinlikten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Etkinlikte, Mozart'ın Türk Marşı başta olmak üzere bazı eserleri dinleyicilerle buluşturduğunu anlatan Aslan, "Heyecanlıydım. Önceden hata yaparsam diye endişelendim ama endişelenecek bir şey yokmuş onu fark ettim. Benim için unutulmaz bir anı oldu." dedi.

        Aslan, kendisine ait bir beste de yaptığını dile getirerek, eğitim hayatında başarılı şekilde ilerleyerek bilim insanı olmayı hedeflediğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

