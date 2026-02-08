Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da epilepsi farkındalık etkinliği düzenlendi

        Trabzon'da Uluslararası Epilepsi Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:35 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da epilepsi farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da Uluslararası Epilepsi Günü kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.


        Epilepsi ve Yaşam Derneği Trabzon Temsilciliğince, "Epilepsi için teker döndür" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyeleri Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar motor sürdü.

        Epilepsi ve Yaşam Derneği İl Temsilcisi Ahmet Öztürk, gazetecilere, amaçlarının çeşitli etkinliklerle epilepsi farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

        Öztürk, bu kapsamda çeşitli illerde bugün ve yarın etkinlikler yapılacağını da kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
        Trabzonspor'da Onuachu, ilk dönemdeki performansını yakaladı
        Trabzonspor'da Onuachu, ilk dönemdeki performansını yakaladı
        Zirve yolundaki, Trabzonspor fark yarattı
        Zirve yolundaki, Trabzonspor fark yarattı
        Trabzon'da kadın emeği üretime dönüşüyor: Yerel sanatlar dünyaya açılıyor D...
        Trabzon'da kadın emeği üretime dönüşüyor: Yerel sanatlar dünyaya açılıyor D...
        Trabzon'un 2025'te yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 14 arttı
        Trabzon'un 2025'te yabancı ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 14 arttı
        Trabzon'da, balık tezgahlarında çeşit bolluğu
        Trabzon'da, balık tezgahlarında çeşit bolluğu