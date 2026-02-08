Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

        Giriş: 08.02.2026 - 14:15 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:15
        Trabzon'da Ramazan hazırlıkları tamamlandı
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.


        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ramazan etkinlikleri kapsamında konserler, söyleşiler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirileceği belirtildi.


        Hanife Hatun Camisi yanında kurulacak çadırda yapılacak etkinliklerin, 19 Şubat'ta fener alayıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, Ramazan boyunca 200 bin kişinin iftar sofralarında buluşmasının hedeflendiği vurgulandı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Ramazan'ın paylaşmanın, sabrın ve merhametin en derinden hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu belirtti.


        Genç, yapılacak etkinliklerin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:


        "Bu mübarek ayda gerçekleştireceğimiz kültür sanat etkinlikleri geçmişle bugün arasında köprü kurarken, birlik ve beraberliğimizi de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Kadim medeniyetimizin bizlere miras bıraktığı değerleri yaşatmak ve Ramazan'ın manevi atmosferini hep birlikte yaşayabilmek en büyük gayemizdir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

