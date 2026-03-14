Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Trabzon Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.





Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hakan Uzun ve kentteki hastanelerin yetkilileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.





Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.



Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın da konser verdiği törene, İl Sağlık Müdür Vekili Erdem Şen ve sağlık çalışanları katıldı.

