        Trabzon'da eşini silahla öldürüp bekçiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun'un yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

        Sanık Ali Eren Somun, "Sinem'i öldürmeye kastım yoktu." ifadesini kullandı.

        Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydetti.

        Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan da hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da yer aldığı duruşmaya, Sinem Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu ve arkadaşları katıldı.

        - Olay

        Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı.

        Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırın içinde yakalanmış, olayda kullandığı tabanca, bir miktar para ve bazı kişisel eşyaları ele geçirilmişti.

        Trabzon'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

