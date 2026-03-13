Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program organize edildi.



Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki programda, tıp mesleğinin insanlık tarihinde her zaman en köklü ve en onurlu mesleklerinden biri olduğunu belirtti.



Aşıkkutlu, "Doktorların Kovid-19 pandemisinde ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrasında insanlık için gösterdikleri fedakarlıkları unutmamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.





Şehir Hastanesinin Trabzon'a değer katacağını vurgulayan Aşıkkutlu, "Bu hizmetlerin bir tamamlayıcısı olarak morfoloji binası en önemli ihtiyacımız. Şehir Hastanesinin açılmasıyla boşalacak binalardan birinin morfoloji binası olarak tahsis edilmesini bekliyoruz. En uygun yerin, mevcut Numune Hastanesi binası olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şen, Prof. Dr. Ali Rıza Akyüz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Caner Karahan'ın konuşma yaptığı program, müzik dinletisiyle sona erdi.

