        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında karşılaşacak.


        Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.


        Ligde 54 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.

        Ligin son 3 haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve dış sahada da Zecorner Kayserispor'u 3-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, art arda 4. karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.


        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Benjamin Bouchouari ve Edin Visca, yarınki mücadelede görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

