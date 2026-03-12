Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli düzenlendi

Trabzon Üniversitesi'nde "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu panel organize edildi.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım, Anadolu'da erkek çocuklarına en çok Yunus Emre ve Mehmet Akif isimleri verildiğinin tespit edildiğini belirtti.



Kalkışım, "İdeal gençlik samimiyet, fedakarlık ve feragat değerlerine sahiptir. Zulmün karşısındadır, merhametlidir, çalışkandır, vazife duygusuna sahiptir." ifadesini kullandı.



Panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Başkaya "İstiklal Marşı'nın Kabul Süreci", Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Salih Uçak ise "Edebi Metin Olarak İstiklal Marşı" konulu sunum yaptı.



