Trabzon'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Trabzon'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla hazırlanan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin gösterilerini sunduğu program, Vali Tahir Şahin'in çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle devam etti.





Programın ardından Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy konulu fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

