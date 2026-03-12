Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, 'İstiklal gençliğin kalbidir, yediden yetmişe bir haykırıştır' isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muammer Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu katıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.