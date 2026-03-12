Canlı
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:16
        Of'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, 'İstiklal gençliğin kalbidir, yediden yetmişe bir haykırıştır' isimli tiyatro oyunu sahnelendi.


        Programa, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Saral, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muammer Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu katıldı.

        ​​​​​​​




