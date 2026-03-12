Canlı
        Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

