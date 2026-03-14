        Trabzonspor- Çaykur Rizespor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerine karşı net pozisyonlara girdiklerini fakat değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:42 Güncelleme:
        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybeden Trabzonspor yardımcı antrenör Orhan Kaynak ile tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziyelerini ileterek şunları söyledi:


        "Maça geçmeden önce tekrar benim de geçmişte takım arkadaşlığım olan sevgili Orhan Kaynak abimizi, hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığımız bir akşamdı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Düzgün bir insandı, düzgün bir antrenördü. Bir sene biz de İstanbul Büyükşehir Belediye'de beraber oynamıştık. Devamlı iletişim halinde olduğum bir insandı. Hem antrenör olarak hem insan olarak bu camiaya büyük hizmetler ettiğini biliyorum. O yüzden başta kederli ailesi olmak üzere bütün Trabzon camiasına, Türk futbol ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun güzel insan. Bir de bir kaybımız İlber hocamız. O da ülkemiz için çok değerliydi. Sadece önemli bir tarihçi değil, iyi bir entelektüel, iyi bir bilim adamı, birçok alanda da birçok insanlara, özellikle gençlere yol gösterebilecek fikirlere, vizyona sahip bir insandı. O da çok çok acı bir kayıp. İkisine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

        Karşılaşmadan en az bir puan almayı hak ettiklerini söyleyen Uçar, "Bu deplasmana gelirken iyi hazırlanmıştık. Her iki takım da son üç maçını kazanmıştı. Biz de gol yemeden kazanmıştık hatta. Eksiklerimiz vardı ama eksiklere sığınacak değilim. Gerçekten çok samimi olmak gerekirse bugün itibarıyla bana göre bir puanı hak ettiğimiz, birçok parametrede de Trabzon'un altında kalmadık. Net pozisyonlara girdik fakat değerlendiremedik. Bugün itibarıyla burayı kapatıyoruz. Ben Fatih hocayı ve Trabzon Kulübünü galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Onlar iyi niyetli olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bundan sonraki yarışta da kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Karşılaşmada oynanan 3 dakikalık uzatma süresiyle ilgili değerlendirmede bulunan Uçar, şunları kaydetti:


        "Bir konuda sitem edeceğim. Az önce yayıncı kuruluşta da söyledim, bunu kimse de üzerine almasın. Trabzon Kulübüne eleştirim değil, genel olarak söylüyorum. Arkadaşlar evet sahada gri pozisyonlar oluyor, fauller bize, onlara dönüyor, genelde bugün bize çok uzatma dakikaları haricinde çok döndüğünü düşünmüyorum ama gene de ben tebrik ettim Çağdaş hocayı. Ama bana kimse oyunun 5 kere değişiklik için durduğu, toplam 10 oyuncunun değiştiği, Augusto'nun sakatlığında sadece 1,5 dakika durduğu, başka ufak tefek sakatlıklardan dolayı da oyunun durduğu, Onana'yı birkaç kere oyunda uyardığı bir bölümde bu maçın özelinde üç dakika uzatma verilmesini anlatamaz."






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

