Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe arsaVev ile 1-1 berabere kaldı. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Trabzonspor'un golünü 84. dakikada Natalia Oleszkiewic kaydederken konuk takımın beraberlik golü 90. dakikada Andrea Staskova'dan geldi. Trabzonspor'da Amira Braham, 39. dakikada kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdüren Fenerbahçe arsaVev, puanını 62'e çıkartırken, Trabzonspor ise 51 puanla üçüncülükteki yerini korudu.

