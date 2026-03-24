Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250, Doğu Tribünler 3 bin 750, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250, Güney-Kuzey Kale Arkası ve Misafir Tribün biletleri 1750 lira olarak satışa sunuldu.
