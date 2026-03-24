Trabzon'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Trabzon'da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.
Trabzon Down Sendromu Derneğince Kahramanmaraş Caddesi'nde organize edilen yürüyüşe, down sendromlular ve aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ellerinde, down sendromuna dikkat çeken afişler taşıyan grup, şarkılar söyleyerek 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.
Etkinlik, down sendromlular ve katılımcıların horon ve kolbastı oynamasının ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.