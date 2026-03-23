Trabzon'da "2. Uluslararası Futbol Turnuvası" başladı

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle organize edilen "2. Uluslararası Futbol Turnuvası" 16 ülkeden 192 öğrencinin katılımıyla düzenlendi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Faroz Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin sporun gücüyle dünya barışına katkı sağladığını söyledi.



Genç, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılan organizasyonun paydaşı olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Sporun birleştirici gücüyle barışa hizmet etmesini esas alan bir yolda yürüyelim. İnsanı ve insanlığa ait değerleri yok eden savaşa da bu vesileyle son verelim." dedi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, 16 ülkeden gençlerin turnuva kapsamında bir araya geldiğini dile getirerek, "İnşallah buradan mezun olup döndüklerinde ülkelerinin kalkınmalarına en büyük desteği yine bu gençlerimiz yapacaklardır. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.



TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da organizasyonu geliştirerek, bu yıl 2'ncisini düzenlediklerini belirtti.



Taylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatarak, şunları kaydetti:



" 'Daha adil bir dünya mümkündür' sloganıyla çıktığımız bu yolda bugün sizlerle beraber yeni bir başlangıcın startını veriyoruz. TÜGVA olarak 81 il 605 ilçede başlattığımız Genç Lig Futbol Turnuvası'nı daha üst bir seviyeye çıkartarak Uluslararası Futbol Turnuvası'yla devam ettiriyoruz. Bugün burada kaybedenin olmadığı bir turnuvaya start verdik."



Turnuvada ilk karşılaşma İran-Filistin arasında gerçekleşti. Maçın başlama vuruşu, protokol üyelerince yapıldı.



​Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve TÜGVA Trabzon öncülüğünde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında Trabzon'da eğitim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Cezayir, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Filistin, İran, Kamerun, Katar, Libya, Mısır, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye ve Yemen takımlarından oluşan 12 kişilik ekip, ​28 Mart Cumartesi gününe kadar mücadele edecek.



Açılış törenine, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, TÜGVA Trabzon İl Başkanı Hakan Özgören, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdulkadir Yılmaz da katıldı.

