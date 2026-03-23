        Trabzon'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 21 Mart Nevruz Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Hasan Polat Spor Salonu önünde düzenlenen programda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Nevruz'un köklü medeniyetin asırlardır yaşattığı kültürel bir miras olduğunu söyledi.

        Nevruz'un, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın hatırlandığı anlamlı bir zaman dilimi olduğunu belirten Prof. Dr. Çuvalcı, "Kadim coğrafyamızda Nevruz, farklı milletleri ve kültürleri ortak bir sevinçte buluşturmuş gönüller arasında köprüler kurmuştur. İnsanlık tarihinin derin izlerini taşıyan bu gelenek, birlik duygusunu güçlendiren önemli bir değer olarak nesilden nesile aktarılmaktadır." diye konuştu.

        Çuvalcı, baharın gelişini simgeleyen bu günlerin insanlığa barışın, merhametin ve adaletin kıymetini bir kez daha hatırlattığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde masum insanların hayatlarını kaybettiği, çocukların savaşların gölgesinde büyümek zorunda kaldığı acı hadiseler yaşanmaktadır. Vicdan sahibi her insanın yüreğini yaralayan bu tablolar karşısında, insanlığın ortak değerlerine daha güçlü sarılmanın gerekliliği açıkça görülmektedir. Medeniyetimizin temelinde yer alan adalet, merhamet ve insan onuruna saygı anlayışı daha huzurlu bir dünyanın inşası için en güçlü rehberdir. Bu anlayışın güçlenmesi, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir geleceğin kapılarını aralayacaktır."

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Azerbaycanlı Maryam Babayeva ise Nevruz'un, Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanıyla ilişkili olduğunu ve yeniden doğuşu simgelediğini kaydetti.

        Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konser verdiği programda, Nevruz ateşi yakıldı, demir dövme geleneği canlandırıldı.

        Program, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrencilerin yöresel danslarını sergilemesi ve yemek ikramıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
