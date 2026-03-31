        Trabzon Haberleri

        Şehitlere resimlerini çizerek gösterdikleri vefayı Trabzon'a taşıdılar

        DUYĞU AVUNDUK - Samsunlu Melisa ve Ufuk Kaman çifti, şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i, Trabzon'daki durak kulübesine resmetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:34 Güncelleme:
        İstanbul'da yaşarken bir süre önce memleketleri Ladik ilçesine yerleşen Melisa ve Ufuk Kaman çifti, uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın resmini, Ladik ilçesinde kabrinin bulunduğu mahalledeki durak kulübesine çizdi.

        Şehitlere vefalarını resimle göstermeyi amaçlayan genç çiftin yeni adresi Ortahisar ilçesindeki Esentepe Mahallesi oldu.

        Büyükşehir Belediyesinin organizesinde hazırlıklarını tamamlayan Melisa ve Ufuk Kaman, Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in resimlerini de mahalledeki otobüs durağına çizdi.

        Çalışmaya Türk bayrağı ve "vatan size minnettar" yazısı da ekleyen çift, mahallede yaşayanların yanı sıra sosyal medyadan da beğeni aldı.

        Melisa Kaman, AA muhabirine, eşi ile daha önce şehit polis memuru Emre Albayrak'ın resmini, kabrinin bulunduğu mahalledeki durağa yaptıklarını söyledi.

        Amaçlarının şehitleri hatırlamak ve ailelerine bir hediye vermek olduğunu ifade eden Kaman, "Elimizdeki imkanlar doğrultusunda durağı boyadık. Portresini çizdik, ismini yazdık. Türk bayrağı yaptık ve şehidimizi unutturmamak için elimizden geleni yaptık. Samsun'da birçok proje yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        - "Bütün şehirlere gitmek istiyoruz"

        Kaman, çalışmalarını sosyal medyada paylaşmalarının ardından insanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirerek, "Şu an yaptığımız çalışmada farklı bir il Trabzon oldu. Trabzon'da Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehidimizi unutturmamak için bir girişimde bulunduk. Sonrasında Antalya'ya gideceğiz, belki Isparta, belki Amasya, belki Gaziantep yani talepler doğrultusunda ve bizlere destek verilmesi halinde bütün şehirlere gitmek istiyoruz." diye konuştu.

        Aynı zamanda şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile bir araya geldiklerini aktaran Kaman, şehit Ferhat Gedik'in eşinin de sosyal medyadan kendilerine ulaşarak mutluluğunu paylaştığını belirtti.

        Ufuk Kaman ise çocukluğundan bu yana resme ilgisinin olduğunu ifade ederek, şehitler için başlattıkları çalışmalarını farklı illerde sürdürmek istediklerini söyledi.

        Bülbül ve Gedik'in resimlerini çizerken duygusal anlar yaşadıklarını aktaran Kaman, "Şehit ailelerini böyle projelerle sevindirmek istiyoruz. Şehitleri unutturmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Durakta bekleyen yolculardan Necla Erbay da çalışma ile şehitlerin ölümsüzleştiğini belirterek, "Arkadaşlar gönüllü olarak Samsun'dan gelmişler, emek vererek boyamışlar ve güzel yapmışlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

