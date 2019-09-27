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Güldal : "TMO’ya fındık veren üreticilerin paraları bugün itibariyle hesaplarında olacak" Toprak ...

İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'ya fındığını teslim eden fındık üreticilerin hesaplarına bugün toplam 266 milyon TL yatırıldığını şu ana kadar ise toplamda fındık üreticilerine 414 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Güldal : "TMO’ya fındık veren üreticilerin paraları bugün itibariyle hesaplarında olacak" Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: “Bugün itibariyle fındık üreticilerimizin toplam 266 milyon TL hesaplarına yatmıştır“ “Toplamda da 414 milyon TL fındık üreticilerine ödeme yaptık”

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’ya fındığını teslim eden fındık üreticilerin hesaplarına bugün toplam 266 milyon TL yatırıldığını şu ana kadar ise toplamda fındık üreticilerine 414 milyon TL ödeme yaptıklarını söyledi.
Genel Müdür Güldal, Trabzon’da düzenlediği basın toplantısında üreticilerin TMO’ya gösterdikleri ilginin kendilerini memnun ettiğini belirterek 20192010 döneminde yedinci defa aldıkları bu görevi bundan sonra da çok daha işler bir şekilde yerine getireceklerini belirtti. 31 Ekim'e kadar TMO’ya randevuların açık olduğunu ifade eden Güldal “Bugün itibariyle 716 Eylül tarihleri arasında TMO’ya fındık satan üreticilerimize toplam 266 milyon TL hesaplarına yatmıştır. Üreticilerimiz bugün itibariyle paralarını tahsil edebilir. Başlangıcından bugüne kadar da fındık üreticilerine yapılan ödeme toplam 414 milyon TL. Süreç devam ediyor. 20 gün söylememize rağmen 715 gün arasında fındık üreticilerimize ödemelerini yapıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. 31 Ekim'e kadar randevularımız açık. Bu süreci takip edeceğiz. Büyük ölçüde de fındık arzının o zamana kadar yoğunlaşmış ya da tamamlanmaya yakın olacağını tahmin ediyoruz" dedi.
"Gerek alım yöntemlerimizin işler ve akıcı olması gerekse, ödeme planımızın çok rahatlıkla uygulanması üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını gözlemlerle fark ettik" diyen Güldal "Tüm Karadeniz Bölgesi'nde fındık alım noktalarını ziyaret ettik. Herhangi bir alınacak tedbir var mı diye kontrol ettik. Fedakârca çalışan tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin memnuniyeti bizi, bakanlığımızı başta sayın bakanımızı çok mutlu etmektedir. Haliyle biz 20192010 döneminde yedinci defa aldığımız bu görevi bundan sonra da çok daha işler bir şekilde akıcı bir şekilde yerine getirebilecek bir kurum halinde görev yapıyoruz. Bize yardımcı olan başta Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları diğer kuruluşlara da çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimizin teveccühleri TMO’ya gösterdikleri ilgi bizi son derece memnun ediyor. TMO işi son derece kolaylaştırmıştır. Bu tecrübeyle bundan sonraki yıllarda da görev verildiği durumda üreticimizin yanında olacaktır” diye konuştu.

TRABZON

28 Eylül 2019 Cumartesi

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