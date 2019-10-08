Nwakaeme kendine geldi!

Geçen sezon 11 gol ve 10 asistle Trabzonspor'un en skorer oyuncularından olan Anthony Nwakaeme, ligde son iki haftada attığı gollerle eski günlerinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde 10 gol, 10 asistle skora en çok katkı veren oyuncuların başında gelen Anthony Nwakaeme, bu sezon ise 10 resmi müsabakada siftah yapamamıştı. Bordomavililerin Süper Lig'in 6. haftasında evinde 41 kazandığı Beşiktaş maçında 1 gol ve 1 asiste imza atan başarılı oyuncu, 161 gün sonra ağları sarsmayı başarmıştı. Beşiktaş maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da rakip fileleri havalandıran oyuncu yaşadığı şansızlığı kırarak gollerine devam etti.



Trabzonspor Nwakaeme'nin gol attığı maçları kaybetmiyor

Trabzonspor, Nijeryalı oyuncunun Süper Lig'de gol attığı maçları ise kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinin en skorer oyuncusu olan Nwakaeme, 8 maçta 10 gol atarken söz konusu maçlarda bordomavililer 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmedi. Bu sezon ise Nwakaeme'nin gol attığı Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarından 6 puan çıkartan Trabzonspor zirve yarışında kritik puanlara imza attı.

TRABZON 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:53

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