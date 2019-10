Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" projesine destek

Trabzonspor Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ile beraberindeki 5 futbolcu, Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda kurulan Kızılay Kan Merkezi’ne gelerek ‘Kurtarmak Bizim Kanımızda Var’ projesine destek verdi.

Kızılay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor Kulübü’nün ortaklaşa geliştirdiği proje kapsamında “1967 adet kan bağışı yaparak ‘Kurtarmak Bizim Kanımızda Var’ diyoruz” sloganıyla yola çıkan bordomavililerde Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ile beraberindeki futbolcular Novak, Ivanildo Fernandes, Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi ve Donis Avdijaj, Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda ‘Kurtarmak bizim kanımızda var’ etkinliğine katıldı. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan Ünal Karaman ve futbolcular, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Karaman: "Kulübümüzün rehberlik etmesi bizi mutlu ediyor"

Ünal Karaman, burada yaptığı açıklamada, Kızılay’ın ihtiyacın olduğu her yerde bulunduğunu belirterek, “Çok güzel bir hizmette bulunuyorlar. Bu bağlamda her ne kadar ihtiyaç duymasalar da kulübümüzün de rehberlik etmesi bizi mutlu ediyor. Ama Kızılay için söylenecek birçok şey olmasına rağmen acının olduğu, ihtiyaç duyulan her yerde milliyet fark etmeksizin insanlık adına çok önemli hizmet ediyorlar. İhtiyacın olduğu her yerde Kızılay var. Acıda, kan gerektiği anda, insanlık adına verilmesi gereken hangi eylem varsa oradalar. İyi ki de varlar. İyi ki de bizim Kızılayımız. Çünkü Türk’ün gerçek manadaki kan değerlerini, DNA’sını ve bunda barındırdığı hasretleri, vicdanı, merhameti bize ve dünyaya en yoğun şekilde hissettiren kuruluşumuz. Hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu: "Katkımız olduysa ne mutlu bize"

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ise 1967 ünite kan bağışı olarak başlattıkları kampanyanın daha fazla sayılara ulaşmasını temenni ettiklerini belirterek, “Kızılay’a Trabzonspor olarak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Trabzonspor olarak 1967 ünite kan bağışı olarak başlatılan sloganımız inşallah çok daha fazla adete ulaşır. Şu dönemlerde çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulan kan bağışı, dilerim tüm hızıyla devam eder. Bu konuda Kızılay’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Projenin 13 Ekim’e kadar devam edeceği belirtilirken, birçok taraftar ve vatandaşın Trabzon 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı’nda kurulan Kızılay Kan Merkezi’ne gelerek kan bağışında bulunduğu gözlendi

