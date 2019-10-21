Trabzon\u2019un H\u0131z\u0131rbey Mahallesinde Tapu Kadastro B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ne ait ar\u015fiv deposunda \u00e7\u0131kan yang\u0131n pani\u011fe neden oldu. Hen\u00fcz neden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirlenemeyen yang\u0131nda maddi hasar meydana gelirken binada bulunan baz\u0131 ki\u015filer de dumandan etkilendi. H\u0131z\u0131rbey Mahallesinde bulunan binan\u0131n birinci kat\u0131nda dumanlar y\u00fckseldi\u011fini g\u00f6ren vatanda\u015flar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine ula\u015fan itfaiye ekipleri yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmada yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131rken, yang\u0131n\u0131n meydana geldi\u011fi dairenin Trabzon Tapu Kadastro B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ne ait ar\u015fiv deposu oldu\u011fu belirtildi. Yang\u0131n sonucu depoda bulunan e\u015fyalar zarar g\u00f6r\u00fcrken, binan\u0131n 5 kat\u0131nda dumandan etkilenen ya\u015fl\u0131 bir hastaya itfaiye merdiveni arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile ula\u015f\u0131larak m\u00fcdahale edildi. Yang\u0131n nedeniyle binadakiler k\u0131sa s\u00fcreli panik ya\u015farken olay yerinde ambulans da haz\u0131r vaziyette bekletildi. \u0130tfaiye ekipleri yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan yang\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131na al\u0131rken polis ekipleri de yang\u0131nla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. \u00d6te yandan yang\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Trabzon Valili\u011finde Tapu Kadastro B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc nde g\u00f6rev yapan personel olay yerine gelerek yang\u0131n\u0131 yak\u0131ndan takip etti.