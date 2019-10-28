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Yorgun düşen Saz Horozu'nun önce bakımını yaptı sonra da doğaya bıraktı Vatandaşlar tarafından ...

İHA

Trabzon'da vatandaşlar tarafından bulunan Saz Horozu bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı. Türkiye'de koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Saz Horozu'nu bulan vatandaşlar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya'ya ulaştırırken, Başkaya da gerekli bakımını yaptığı Saz Horozu'nu daha sonra kendi elleriyle doğaya saldı.

Yorgun düşen Saz Horozu'nun önce bakımını yaptı sonra da doğaya bıraktı Vatandaşlar tarafından bulunan Türkiye’de koruma altında ve nesli tükenmekte olan “Saz Horozu” doğaya salındı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya: “Dünyada yaygın bir kuş türü olan Saz Horuzu, ülkemizde ise sayıları az ve koruma altında olan bir kuş türü”

Trabzon’da vatandaşlar tarafından bulunan Saz Horozu bakımı yapıldıktan sonra doğaya salındı. Türkiye’de koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Saz Horozu'nu bulan vatandaşlar Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya’ya ulaştırırken, Başkaya da gerekli bakımını yaptığı Saz Horozu'nu daha sonra kendi elleriyle doğaya saldı.
Saz Horozu'nun dünyada yaygın bir tür olduğunu ancak ülkemizde ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Başkaya, Saz Horozu'nun genellikle sulak alanlarda yaşadığını söyledi.
Bir zamanlar Avrupa’da nesli tükenen Saz Horozu için başlatılan çalışmalar sonucu sayılarının arttığına dikkat çeken Başkaya, ”Saz Horozu dünyada yaygın bir kuş türü. Ülkemizde ise sayıları az denecek kadar olan bir kuş türü. Bir zamanlar Avrupa’da bu kuş türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya idi ancak, yapılan üretme çalışmaları ile beraber sayıları bayağı yüksek rakamlara ulaştırıldı. Türkiye’de de bu kuş koruma altında. Hassas diyeceğimiz türlerden bir tanesi. Dünyada yaygın bir tür ve güzel bir kuş. Sulak alanların temsilcisi bir kuş. Türkiye’de genelde Kızılırmak ve Silifke’deki Göksu deltasında bulduğumuz bir tür. Kızılırmak deltasında simge türlerden bir tanesi. Doğu Karadeniz Bölgesinde, Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölgede her yerde rastlanan türlerden bir tanesidir. Ülkemizde çok iyi durumda olduklarını söyleyemiyoruz. O yüzden bu türlere hassas diyoruz. Nesli tehlike altında türlerden bir tanesi. Dünyada pek değil ancak ülkemiz için nesli tehlike altında olan türlerden diyebiliriz. Sazlık, sulak alanlarda yaşayan bir kuş türüdür. Özellikle az sığ olan yerlerde daha çok beslenir. Hem otçul hem de et kurbağa, balık, solucan gibi her şeyi yiyen bir tür. Sazların arasında yuvalanıyor sulak alanların bir türü” dedi.
Trabzon’da vatandaşlar tarafından bulunarak kendisine ulaştırılan ve muhtemelen göç sırasında yorgun düşen Saz Horozu'nun bakımını yaptıktan sonra doğaya bıraktıklarını belirten Başkaya, “Saz Horozu Trabzon’da her yıl rastladığımız ve bildiğimiz türlerden bir tanesi. Biz sürekli rastlarız ancak vatandaş bu türü çok tanıdığı söylenemez. Bölgemizde seyrek olarak rastlanıyor. Muhtemelen göç sırasında yorgun düştü ya da binaların arasına cama bir yere çarparak düştü. Vatandaş bulunca bize getirdi. Vatandaş bu konuda duyarlı. Biz de bakımını yaptık vücudunda herhangi bir yarası yok. Hafif çarpma ya da yorgun düştü. Durumu gayet iyi uçmaya da hazır” diye konuştu.
Başkaya daha sonra bakımını yaptığı Saz Horozu'nu öperek doğaya bıraktı.

TRABZON

28 Ekim 2019 Pazartesi

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